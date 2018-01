Pedara, perseguita e minaccia la ex in strada: arrestato 46enne

Un 46enne di Pedara è stato arrestato per atti persecutori dai carabinieri di Pedara. L'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con l'ex compagna, dalla quale era nata anche una figlia e ha iniziato a perseguitare la donna con ogni mezzo: telefonate, sms, post su varie piattaforme social, confronti animati per strada. Il 21 novembre scorso, l'aggressore è stato arrestato dai militari mentre sotto casa della vittima, a San Pietro Clarenza, ha reclamato "attenzioni" da parte della donna.

Sottoposto a misure alternative inerenti la libertà personale, con obbligo di dimora nel comune di residenza e presentazione alla polizia giudiziaria e anche divieto assoluto di comunicare con la vittima con mezzi telefonici e telematici, il 46enne ha continuato a perseguitare la donna, costringendola anche a cambiare residenza. L'episodio clou si è verificato ieri quando l'uomo, vicino la nuova casa della vittima a Mascalucia, l’ha affrontata per strada minacciandola apertamente. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, chiamati dalla donna, per arrestare lo stalker che è stato relegato agli arresti domiciliari.