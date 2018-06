Svaligia un appartamento a Pedara: 20enne in manette

I carabinieri d di Pedara, con l'aiuto dei colleghi di Cortina d’Ampezzo, hanno arrestato il 20enne catanese Fabrizio Grupposo, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. La sera del 16 dicembre 2016 con l’aiuto di alcuni complici aveva portato a termine un furto in un' abitazione nel centro cittadino di Pedara. Grazie alle indagini dei militari, focalizzatesi in special modo sull’analisi delle immagini estrapolate da un circuito di video sorveglianza presente nella zona, si è risaliti all’identità del ladro, riuscendo anche a rilevare la targa di un' auto di sua proprietà dove venne caricata la refurtiva.

L’autorità giudiziaria, recependo appieno il quadro probatorio raffigurato dagli investigatori, ne ha disposto l’arresto nel carcere di Belluno, luogo detentivo più vicino al suo attuale domicilio.