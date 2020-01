Pedone investito e ucciso sulle strisce in via Etnea, disposta l'autopsia

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte del povero Rosario Urso, il pedone investito e ucciso da una moto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali lo scorso 5 dicembre.

I fratelli dell'uomo, che aveva 68 anni, vogliono chiarezza e giustizia. Il loro congiunto lo scorso 5 dicembre stava attraversando la strada, all'altezza della fermata della metropolitana Borgo in via Etnea, quando - pur essendo sulle strisce pedonali - è stato investito e travolto da una moto pirata che lo ha anche arrotato.

L'investitore si è dato alla fuga e ancora non è stato individuato. Subito dopo il sinistro sono intervenuti i vigili urbani di Catania, per i rilievi del caso, e un'ambulanza che ha condotto il signor Urso nell'ospedale Garibaldi Centro.

Assistito dall'avvocato Cristina Crisafi, dello studio legale Consoli, i fratelli Urso chiedono di conoscere perché il fratello è stato classificato semplicemente come un codice giallo, a fronte di un incidente serio e con diverse fratture. L'uomo, ricoverato in ospedale, è poi deceduto il 14 dicembre a seguito delle complicazioni causate dall'incidente.

Per questa ragione è stata chiesta dal legale l'autopsia del corpo per comprendere "l'involuzione medica che ha portato al decesso" e per accertare eventuali responsabilità. Una richiesta che, però, ha visto una lunga attesa visto che l'autopsia è stata poi disposta dal magistrato soltanto pochi giorni fa, con la famiglia che è stata assistita dalla dottoressa Forte come consulente di parte.

Inoltre sono stati chiesti accertamenti sui luoghi dell'incidente e sull'investitore per comprendere la dinamica, la causa e le responsabilità sulla tragica morte di un uomo che, in salute, stava soltando attraversando la strada.

Non è il primo caso, a Catania, di un pedone che perde la vita in questo modo. Specie nella zona di piazza Borgo che risulta essere alquanto pericolosa. Adesso si dovranno attendere circa 60 giorni per gli esiti dell'autopsia.