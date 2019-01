Pennisi, restrizioni alla circolazione in via Caccamo

A seguito del sisma del 26 dicembre, a Pennisi, frazione di Acireale, è crollata parte della chiesa di Maria SS. del Carmelo e di S. Emidio. La strada prospiciente l’edificio sacro è la via Caccamo (strada provinciale 115). Per regolamentare la circolazione veicolare, la Città metropolitana di Catania ha emesso un’ordinanza apposita. Nel tratto che va dall’innesto con la s.p. 192 all’incrocio con via Torretta, gli autobus e i mezzi pesanti (con massa di carico superiore a 3,5 tonnellate) potranno transitare unicamente nel senso di marcia sud-nord (Acireale - Zafferana). Per il senso di marcia opposto, cioè quello nord-sud, i mezzi pesanti dovranno transitare sul percorso alternativo, seguendo le strade provinciali 192 - 49/II - 101 - 116. La Città Metropolitana ha dato disposizioni alla Pubbliservizi per collocare l’opportuna segnaletica.