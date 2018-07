Pensionati, lanciata petizione per superare i distretti sanitari

Superare la determinazione in 55 ambiti sociosanitari della Sicilia, tornare al governo nazionale della sanità, avere finalmente una legge quadro per l’integrazione dei servizi sociosanitari e assistenziali con relativo fondo unico. Parte da Catania la mobilitazione della Fnp Pensionati Cisl che si propone attraverso una petizione di raggiungere i tre obiettivi coinvolgendo anche tutte le altre forse sindacali e le associazioni del Terzo settore. L’iniziativa è stata illustrata in occasione dell’esecutivo generale dei pensionati catanesi della Cisl, al quale hanno partecipato anche il segretario generale regionale della federazione Alfio Giulio e Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea.

"La regionalizzazione delle attività inerenti la tutela della salute – spiega Marco Lombardo, segretario generale della Fnp Cisl di Catania – ha finito per suscitare dubbi e interrogativi non solo nell'opinione pubblica ma anche in una parte considerevole degli operatori sanitari. C’è troppa disparità da un sistema regionale all’altro, tra una sanità regionale e l’altra. E a pagarne le conseguenze sono i più deboli, tra cui la popolazione anziana". Una condizione che traspare anche nella situazione degli ospedali.

"Siamo preoccupati – aggiunge Lombardo – per l’apertura sempre più lontana dell’ospedale San Marco. Un rinvio che si ripercuote anche sull’avvio del pronto soccorso del Policlinico e finisce per acuire i disagi dovuti ai tempi d’attesa nei presidi d’emergenza e nelle visite specialistiche, dato che gli utenti sono più dell’70 per cento ultra 65enni. Non per ultimo, andrebbero valutate con maggiore attenzione le situazioni degli ospedali di Bronte, Caltagirone e del presidio di Giarre".