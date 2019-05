Pensionati senza accesso alle cure mediche: assemblea dei sindacati

Martedì 21 maggio si riuniranno a Catania le sigle sindacali Spi Cgil-Fnp Cisl-UilP Uil per una grande iniziativa nazionale di mobilitazione dei pensionati italiani. “Ci battiamo – spiegano i segretari di Spi-Fnp-UilP Catania Carmelo De Caudo, Marco Lombardo, Maria Pina Castiglione e Nino Lombardo – per la tutela delle pensioni, per il taglio delle tasse, per una legge sulla non autosufficienza e, soprattutto a Catania e in Sicilia, per il diritto a curarsi”. L’assemblea unitaria, che domani avrà inizio alle 9 nella sala-convegni dell’hotel “Nettuno”, fa seguito a quelle già organizzate dalle tre organizzazioni sindacali a Caltagirone, Acireale e Adrano in preparazione della grande manifestazione programmata per il primo giugno a Roma.