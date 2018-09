A 96 anni in volo con un aereo dell'Aeronautica Militare

Il pensionato Melino Barbagallo ha esaudito il suo desiderio di volare con l’ultimo velivolo della specialità pattugliamento marittimo, da pochi anni al servizio dell’Aeronautica Militare.

“Nel 1942 - racconta - ero telegrafista a bordo del velivolo Cant Z 1700 in attività di bombardamento nel Canale di Sicilia. Dal 1953, trasferito all’87 esimo Gruppo Volo dell’Aeronautica Militare che operava dall’aeroporto di Catania, ho volato sul Helldiver S2C-5, sul Harpoon PV-2, sul Grumann S2F e infine, prima del mio congedo avvenuto nel 1979, anche sul velivolo BR-1150 Atlantic. Mi mancava di volare sull’ultimo velivolo del 41esimo Stormo e oggi, quasi all’età di 97 anni, ho finalmente realizzato il mio sogno. E' stata un’esperienza magnifica così come tutta la mia carriera in Aeronautica Militare”.