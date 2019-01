Per Sant’Agata arriva l’App di PayByPhone: in regalo la sosta nelle strisce blu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Sbarca a Catania la nuova applicazione per la sosta a pagamento gestita da Sostare, con un importante regalo per tutti i catanesi: con l’operazione “Evviva Sant’Agata!” PAYBYPHONE, marchio di Sunhill Technologies, regalerà 6 euro di sosta gratuita a tutti i cittadini. Basterà scaricare l’App PayByPhone e seguire le istruzioni e si avrà la possibilità di ricevere un buono di 6 euro da utilizzare per il pagamento della sosta. L’App innovativa PAYBYPHONE, accolta da Sostare, partecipata del Comune di Catania, che nell’opera di liberalizzazione del mercato ha puntato ad agevolare l’utenza e a rendere il pagamento comodo, facile e trasparente, sarà presentata venerdì, primo febbraio 2019, alle 10,30 al Palazzo della Cultura. Alla presenza dell’assessore alla Cultura, Barbara Mirabella, del presidente di Sostare, Luca Blasi e dei vertici di Sunhill Technologies Italy, sarà illustrata l’iniziativa che entrerà nel vivo in occasione della tre giorni agatina, e i vantaggi dell’utilizzo della nuova applicazione che, tra le altre cose, permetterà agli utenti, un consistente risparmio. La App di PAYBYPHONE tra le varie funzioni, permette infatti di pagare anche solo i minuti utilizzati per la sosta grazie al sistema START and STOP. “È per noi un grande onore avviare le nostre attività e consideriamo un giusto riconoscimento, questo omaggio, ad una città che amiamo" - ha dichiarato Marco Aldegheri l'amministratore delegato di Sunhill Technologies Italy filiale italiana di Sunhill Technologies Gmbh. Sunhill Technologies con sede ad Erlagen - Germania e PayByPhone con sede a Vancouver - Canada, sono società controllate da VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES di Braunschweig, azienda responsabile per le attività finanziarie del Gruppo VOLKSWAGEN. I servizi Sunhill Technologies – PayByPhone sono operativi in 400 città di 9 paesi tra queste Berlino, Colonia, Amburgo, Norimberga, Parigi, Madrid, Washington, Miami, Vancouver, oltre ad Erlangen, sede di Sunhill, Wolfsburg e Braunschweig sedi del Gruppo VOLKSWAGEN