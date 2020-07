Perquisizioni antidroga a Caltagirone, trovata "erba" e cocaina

I carabinieri di Caltagirone hanno perquisito il 44enne Fabio Giaquinta ed il 28enne Valentino Sbriglione, entrambi caltagironesi e con una “predilezione” per le sostanze stupefacenti. Una squadra di militari ha raggiunto in via Madonna della Via l’abitazionedi Giaquinta, informandolo della necessità di dover effettuare una perquisizione. Ma quest’ultimo, tentando il colpo grosso, ha loro spontaneamente consegnato un bicchiere di plastica contenente solo un involucro con circa 5 grammi di marijuana. La diffidenza e lo zelo dei militari però, insieme all'aiuto del cane antidroga Auro, hanno vanificato il tentativo dell’uomo, Durante la successiva ricerca hanno trovato, nascoste all’interno di uno scaffale incassato nel muro della camera da letto, altre 3 bustine contenenti complessivamente circa 30 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, quest’ultimo invece nascosto tra gli indumenti all’interno di un cassetto.

Un’altra squadra di carabinieri si era invece recata per il medesimo motivo presso l’abitazione di Sbriglione. Anche lui, con le stesse finalità dell’altro arrestato, aveva loro dichiarato di detenere soltanto una “canna”. Anche in questo caso, l’attenta ricerca dei militari ha loro consentito di trovare all’interno del comò della stanza da letto circa 10 grammi di marijuana, mezzo grammo di cocaina, un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e l’immancabile materiale per il confezionamento delle dosi per la vendita al minuto.