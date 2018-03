Perseguita, maltratta e minaccia l'ex compagna: arrestato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato T.N. per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e per aver violato il provvedimento di ammonimento per atti di violenza domestica emanato a suo carico dal Questore etneo.

La donna, dopo vari maltrattamenti, ieri pomeriggio ha chiesto l'intervento della polizia quando ha trovato l'ex compagno appostato sotto il suo luogo di lavoro, dopo una serie di messaggi e telefonate minacciose.

La vittima aveva sporto numerose denunce nei suoi confronti, ma lui, nonostante la misura di detenzione, ha continuato a cercarla e seguirla. Per questa ragione, su disposizione del Pm di Turno l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.