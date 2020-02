Vigili del fuoco soccorrono persona obesa bloccata in casa

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per aiutare una persona obesa di Belpasso che si doveva recare in ospedale ma che era rimasta bloccata in casa. E' intervenuto il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e la squadra del distaccamento di Adrano a supporto.

La richiesta, giunta alla sala operativa dei vigili, è arrivata intorno alle ore 12 dal personale sanitario del servizio 118, che si è trovato in difficoltà per soccorrere la persona dal peso superiore a 150 kg. Nell'impossibilità di farlo passare dal vano scala, i vigili del fuoco intervenuti hanno operato con una barella speciale agganciata ad un'autoscala.

Successivamente il paziente è stato fatto uscire da un balcone ed è stato affidato alle cure del personale sanitario.