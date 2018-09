Porto, i pescatori chiedono pulizia e punto di raccolta olio

I pescatori della marineria catanese segnalano alla nostra redazione diversi disservizi presenti al porto di Catania. Manca, da sempre un punto riparato in cui riporre le attrezzature ed un centro di smaltimento degli oli usati. Stessa cosa per l'igiene, carente, e lilluminazione. Nella foto inviataci si vede un pescatore riparare la propria rete con la lampadina frontale, a causa del buio in banchina.