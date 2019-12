Piano anti-freddo della Croce Rossa a favore delle persone senza dimora

La Croce Rossa vara il piano anti-freddo a favore delle persone senza dimora con una serie di iniziative che vanno dalla collaborazione ai piani di intervento per il freddo dei comuni al potenziamento della rete di supporto costituita dalle 'Unità di strada' che, con i volontari, sono presenti tutto l'anno sui vari territori.

Nelle grandi città come Catania, Roma, Milano, Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Napoli fino ai più piccoli centri, la Croce Rossa "sta assicurando con i volontari delle Unità di strada, una prima assistenza sanitaria, trasferimenti nei dormitori, accoglienza notturna, pasti caldi, coperte e, in alcuni centri, vaccinazioni antinfluenzali - sottolinea la nota della Cri - Un'attività che non si ferma neanche nel periodo delle festività e che vedrà ad esempio a Roma le Unità di strada uscire anche a Natale".

"A Catania ci si sta muovendo sul piano sanitario, su quello abitativo e su quello dell'emergenza - prosegue Cri - Dal punto di vista sanitario è in corso un piano di vaccinazioni antinfluenzali per prevenire complicazioni nelle patologie respiratorie raggiungendo le persone che vivono in strada, nelle mense e nei dormitori pubblici anche grazie al coinvolgimento di altre associazioni. Inoltre presto sarà operativa una sede".