Belpasso, incontro in comune sul nuovo piano paesaggistico

Si è svolto presso l' Aula consiliare di Belpasso l’incontro di studi dedicato al Piano paesaggistico provinciale e agli effetti delle azioni di tutela per il territorio di Belpasso. E' stato promosso dall’Amministrazione comunale, con il supporto dell'Associazione degli Ingegneri e Architetti, e ha visto tra gli ospiti-relatori la soprintendente ai Beni culturali di Catania, Rosalba Panvini e gli architetti Giuseppe Scannella e Luigi Longhitano e Benedetto Caruso, che hanno illustrato i contenuti più importanti del piano.

Il sindaco, Daniele Motta, ha sottolineato il ruolo della pianificazione territoriale e nello specifico del piano paesaggistico. “Belpasso in questi ultimi anni - ha ricordato Motta - è stata molto sensibile verso le problematiche urbanistiche e l’Amministrazione precedente ha avviato il processo di revisione del Piano regolatore generale di cui sono stati già compiuti passi importanti con le linee guida e il progetto di massima. Al piano paesaggistico, strumento di livello superiore rispetto al Prg locale, si devono ispirare le scelte edificatorie e di tutela del paesaggio, che consentano di vivere oggi in armonia con i sistemi naturali e urbani in cui ci troviamo e consegnare alle future generazioni un territorio migliore. L’incontro serve proprio ad approfondire i contenuti del piano perché tutti possano esserne a conoscenza e muovere eventuali osservazioni entro i prossimi termini di scadenza previsti”.