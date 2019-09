Un piano del traffico per limitare i rallentamenti alla riapertura delle scuole

Da lunedì prossimo, e nei giorni successivi, le scuole catanesi cominceranno il nuovo anno scolastico. Ci sarà un aumento considerevole del traffico nelle strade del capoluogo etneo, con migliaia di genitori in macchina per accompagnare i propri figli. Il comitato Terranostra, attraverso il suo componente Carmelo Sofia, chiede al Sindaco Pogliese, di prendere tutti gli opportuni provvedimenti del caso attraverso un piano di pattugliamento, da parte della polizia municipale, delle principali strade catanesi e di quelle che collegano il capoluogo etneo con i paesi dell'hinterland.

"E' fondamentale - spiega- attivare ora una programmazione adeguata con un piano di mobilità alternativo altrimenti, dalla prossima settimana, interi quartieri resteranno prigionieri delle code chilometriche. Anche i cittadini devono comunque fare la loro parte cercando di utilizzare i mezzi pubblici come la metropolitana o l'autobus. Infatti solo dando valide alternative alla mobilità su ruota si può ridurre in numero di macchine in circolazione. Finora l'attenzione generale è stata riversata quasi esclusivamente al Brt del viale Vittorio Veneto con raccolta firme, flash mob, manifestazioni e sedute itineranti. Eppure a Catania ci sono molte altre strade che meritano particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine. Nel corso di una mappatura eseguita dal componente Carmelo Sofia sono state rilevate tra le zone maggiormente a rischio traffico via D'Annunzio, il Tondo Gioeni, viale Bolano, viale Ulisse, viale Mediterraneo, via Tempio, viale Lauria, viale Mario Rapisardi, via Vincenzo Giuffrida e via Acicastello. In questo contesto legato alla mobilità è fondamentale il lavoro di una cabina di regia che possa monitorare le emergenze che si vengono a creare al momento e rispondere con la dislocazione di agenti della polizia municipale in numero adeguato e nei principali punti nevralgici del territorio".