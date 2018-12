Centro storico, chiesto un piano traffico per il periodo natalizio

Manca meno di una settimana all'inizio delle festività natalizie e molta più gente del solito scenderà in strada per la tradizionale corsa al regalo oppure per fare una semplice passeggiata con la famiglia. Tutto questo inevitabilmente comporterà un aumento del flusso veicolare con il rischio di code nelle principali arterie della città: Corso Italia, via Etnea, viale Mario Rapisardi, via Vincenzo Giuffrida, via Domenico Tempio e circonvallazione. Il comitato cittadino “Terranostra”chiede al Sindaco Pogliese di prendere in considerazione un piano viario specifico per questo particolare periodo dell’anno.

"Le iniziative intraprese dall'Amt e dalla Fce - si legge nella nota - sono un segnale evidente di come l’amministrazione stia dando moltissimo ai cittadini in termini di vivibilità e mobilità. Da qui il plauso del presidente del comitato “Terranostra” Nico Sofia al comune di Catania per tutte quelle soluzioni già messe in campo per evitare il blocco del traffico. Sistemi che ora vanno incrementati ulteriormente visto che da questa settimana, e fino agli inizi del 2019, Catania sarà ammirata e riscoperta da migliaia di visitatori. Situazioni già viste negli anni passati e che hanno provocato la paralisi del traffico in aree a forte vocazione commerciale come via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via Umberto, via Etnea e via Vittorio Veneto".