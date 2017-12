Cambia il piano viario per la festa di Capodanno, ecco le vie off-limits

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della festa di fine anno nelle piazze Duomo e Università, sono stati disposti alcuni provvedimenti temporanei di circolazione. In particolare, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, dalle ore 20 alle ore 24 di sabato 30 dicembre e dalle ore 14 di domenica 31 dicembre sino alle ore 9 di lunedì 1 gennaio nei seguenti tratti viari: via Etnea (tratto compreso tra via Antonino di Sangiuliano e piazza Duomo, via Garibaldi (tratto compreso tra piazza Duomo e piazza Mazzini),via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra piazza San Francesco d’Assisi e piazza San Placido), piazza Università, piazza Duomo, Porta Uzeda, via Biscari, via Vasta, via Mancini, via Collegiata, via Fragalà, via La Piana, via Euplio Reina, via Roccaforte, via S. M. Del Rosario, via Raddusa, via Merletta. Negli stessi tratti viari, su entrambi i lati, è istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto che per quelli autorizzati.