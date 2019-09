Scoperta piantagione con oltre trecento piante di cannabis

I carabinieri di Grammichele, dopo una lunga attività di avvistamento in contrada Valle delle canne, hanno arrestato il 50enne catanese Antonio Dinaro per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di arma clandestina. I militari, individuata la piantagione, hanno pazientemente atteso che l’uomo venisse a curare il proprio “oro verde”. L’uomo infatti, nascosto tra i filari dell’aranceto, si prodigava ad innaffiare le 307 piante di cannabis indica di altezza compresa tra i 60 e 160 cm. I Carabinieri, pertanto,hanno bloccato ed ed ammanettato l’uomo non prima d’averlo sottoposto a perquisizione personale. Aveva in tasca una pistola a salve modificata in una 9mm con 5 cartucce nel serbatoio ed una in canna. I carabinieri hanno provveduto ad estirpare e sequestrare le piante, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Caltagirone.