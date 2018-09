Sette chili di marijuana in un ovile, scoperta un'altra piantagione

I “Cacciatori di Sicilia”, squadra speciale dei carabinieri, hanno arrestato un 43enne ed il nipote di 17 anni di Mineo con l'accusa di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, durante una delle numerose battute eseguite nelle zone rurali della provincia etnea, i militari hanno sorpreso zio e nipote intenti ad irrigare un fondo agricolo di Contrada Nicchiara coltivato a canapa indiana, composto da circa 60 piante. Nell’approfondire l’ispezione dei luoghi, all’interno di un casolare con annesso ovile, hanno rinvenuto circa 7 chili di stupefacente, già essiccati e pronta per essere dosati e posti in commercio. La droga è stata posta sotto sequestro mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati rispettivamente nel carcere di Caltagirone e presso il centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.