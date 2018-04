Scoperta a Pedara una serra con 80 piante di marijuana

Un 31enne ed un 26enne di Mascalucia, insieme ad un 28enne di Nicolosi avevano allestito in via Ruggero II d’Altavilla a Pedara, una serra con 80 piante di canapa indiana, pronte per produrre droga in quantità. Avevano anche quattro grammi di marijuana e tutto il necessario per coltivare le piantine, alte in media 60 centimetri. Tutto è stato posto sotto sequestro ed i tre sono stati posti ai domiciliari.