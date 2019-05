A Tremestieri i bambini imparano a coltivare l'orto

Il sindaco di Tremestieri, Santi Rando, ha inaugurato il corso di orto-terapia rivolto ai bimbi e ragazzi speciali residenti nel comune etneo.

Il progetto è stato concepito e messo in atto dalla responsabile dello ‘sportello H’ Francesca Arena, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Lo svolgimento delle lezioni si terrà presso la sede dello stesso ubicato nel Centro Diurno di Tremestieri Etneo. Si metterà in piedi un orto comunale con dei soggetti disabili, supportati dalle famiglie, volontari e da un operatore specializzato del settore agricolo.

"Ringrazio la responsabile dello sportello H e tutti gli organizzatori del progetto di agricoltura sociale e orto-terapia che si è avviato nel nostro paese. È una novità, i corsi sono rivolti al mantenimento di un orto sociale vissuto come spazio di lavoro, incontro, integrazione e cura. Il progetto - ha concluso il sindaco - rappresenta una preziosa occasione per chi necessita di spazi di relazione o di occasioni di reinserimento molto utile alla nostra comunità che teniamo a sottolineare".