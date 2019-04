"Piastrine insufficienti", l'appello di una lettrice ai donatori

"Il reparto di Ematologia del Policlinico di Catania ha carenza di donatori di piastrine. Chiunque volesse fare un nobile gesto per salvare la vita di mia madre e di qualcun'altro, sarà ringraziato per la collaborazione".

"Di seguito vi mando tutte le informazioni necessarie per la donazione del sangue e delle piastrine: - il Centro San Marco dell'ospedale Policlinico (padiglione 7) è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 11.30 e si trova al piano superiore a quello del Pronto Soccorso; - chi ha già donato da 2 anni a questa parte deve portare i risultati dell'ultimo prelievo fatto, ai fini della donazione; - a chi non ha mai donato verrà fatto un primo prelievo per verificare che il soggetto sia sano e già dal giorno successivo, se tutto va bene, si potrà donare; - non è necessaria alcuna prenotazione; - chiunque decida di presentarsi deve specificare che oltre al sangue intende donare anche le piastrine".