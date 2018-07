Legambiente propone lo stop a piatti e bicchieri di plastica a Catania

Sulla scorta dei provvedimenti presi in tutta Italia per ridurre l'inquinamento ed i problemi legati allo smaltimento dei rifuti non biodegradabili, la sezione etnea di Legambiente ha richiesto al sindaco Salvo Pogliese di adottare una decisione analoga, vietandone la vendita. Le ultime città a muoversi in questo senso in Sicilia sono state Avola, Noto e Salina.

Le nuove disposizioni non piovono dal cielo, ma sono contenute in una direttiva della Commissione Europea già approvata da Consiglio e Parlamento Ue. Troppi gli oggetti in plastica che una volta utilizzati non vengono smaltiti come dovrebbero e finiscono direttamente in mare: l’85 per cento dei rifiuti marini è costituito proprio da questo materiale. Per questo Bruxelles ha deciso di mettere al bando proprio quei prodotti: piatti, bicchieri e posate di plastica, ma anche cotton fioc, cannucce, aste per palloncini e alcuni attrezzi per la pesca.