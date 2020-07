Piazza Aldo Moro al buio da un mese per un guasto all'impianto elettrico

Un guasto all'impianto elettrico di Vulcania ha lasciato il parco “Aldo Moro” al buio. Un problema che va avanti da circa un mese e, nonostante le segnalazioni del presidente del III municipio Paolo Ferrara, si attende ancora la riparazione del danno. “Ogni giorno riceviamo continue proteste da parte dei cittadini che ci chiedono di risolvere immediatamente la questione- afferma Ferrara- da mesi stiamo lavorando in sinergia con i locali imprenditori e l'amministrazione comunale per riqualificare e recuperare l'intera zona di Vulcania, compreso il vecchio centro commerciale. Il rischio è che, se non si interviene immediatamente, si possa fare un passo indietro, in termini di sicurezza e decoro, che onestamente l'intero municipio non si può permettere”.

Il parco Aldo Moro è un punto di riferimento e di socializzazione per i residenti del quartiere, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Qui si trova una bambinopoli frequentata dalle famiglie, gazebi, un playground e un'area di sgambamento per i cani. “Con la zona al buio- prosegue Ferrara- il rischio di subire scippi o furti aumenta considerevolmente. Parliamo di un intervento che va fatto nel più breve tempo possibile per poi continuare a concentrarsi sulla riqualificazione completa e totale di Vulcania”.