Piazza Aldo Moro nell’oscurità, buio totale e sicurezza a rischio

Il Comitato Cittadino Vulcania si fa portavoce delle proteste dei cittadini del quartiere Borgo-Sanzio contro la mancata risposta da parte dell’Amministrazione comunale e municipale per far fronte ad un problema che continua a persistere nel tempo. Sono passati più di due mesi dai vari comunicati stampa e molteplici segnalazioni in riferimento all’Area Verde piazza Aldo Moro, totalmente al buio. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “E dire che la piazza è stata riqualificata con interventi di scerbatura e pulizia da pochissimo tempo, rinnovata completamente con sistemazione del verde. Ma i pali d’illuminazione sono totalmente al buio, con seri problemi di visibilità in zona. La piazza, del rinomato quartiere, non può restare sprovvisto di un servizio così importante. Si spera che l’amministrazione provveda al più presto, perché è una vergogna. La situazione è veramente insostenibile per la sicurezza. I residenti e commercianti, nonostante le diverse segnalazioni e denunce che si sono susseguiti in questi mesi nulla è stato fatto, chiedono che si intervenga per risolvere il disservizio. E’ necessario ottimizzare gli interventi per questioni di sicurezza e per l’incolumità dei cittadini”.

