Piazza Carlo Alberto, blitz antiabusivismo della polizia municipale

Altra operazione antibusivismo del reparto annona e sicurezza urbana della polizia municipale in piazza Carlo Alberto, disposto dal comandante Stefano Sorbino e condotto dal responsabile del reparto Francesco Caccamo contro la contraffazione commerciale. L’operazione ha portato a quattro sequestri amministrativi e due denunce penali per diffusione di prodotti non alimentari contraffatti.

L’intervento è stato condotto da quattro pattuglie annonarie con un furgone d’appoggio, oltre a tre ispettori in abiti civili e ha portato al sequestro di migliaia di cd e dvd, ma anche indumenti, oggettistica varia e centinaia di prodotti di vario genere.