Piazza dei Martiri, macchine immerse nell'acqua piovana | VIDEO

La forte ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul capoluogo etneo ha portato ad allagamenti e disagi in tutta la città. In piazza dei Martiri le automobili sono costrette ad 'immergersi' nell'acqua piovana per poter oltrepassare il tratto che collega il piazzale alla via Dusmet