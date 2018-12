Piazza dei Martiri, trasportano 300 chili fuochi d'artificio: due denunciati

Nella serata di ieri, gli agenti delle volanti hanno denunciato due giovani catanesi per commercio abusivo di materiale pirotecnico. Intorno alle ore 19:20, i poliziotti passando per piazza dei Martiri, hanno un’autovettura Ford Kia guidata da uno dei due giovani mentre era intento ad utilizzare il telefono cellulare.

Gli agenti insospettiti dal fatto che l’auto era completamente carica di scatole hanno bloccato i due per un controlloaccertando che gli scatoli trasportati erano pieni di materiale pirotecnico di vario genere per un peso totale di 300 chili e che entrambi i soggetti erano sprovvisti di licenza per il trasporto di questo materiale.