Piazza della Repubblica, installato campo per l'assistenza ai senza tetto

Il Coordinamento Associazioni Volontariato Forze Intervento Rapido (FIR), con il supporto logistico del Dipartimento Regionale Protezione Civile, ha provveduto già dal primo pomeriggio di lunedì 14 gennaio 2019 all'installazione di un campo per l'assistenza ai senza tetto in piazza della Repubblica a Catania.

L'intervento, che si concluderà domenica 20 gennaio, è venuto a supporto della richiesta dell'Assessorato Comunale ai Servizi Sociali per contrastare l'emergenza freddo di questi primi giorni del 2019, e avviene in continuità con l'analogo servizio della Croce Rossa che è stato attivo fino alle scorse ore. Il campo di assistenza è composto da 4 tende riscaldate, con 40 posti letto totali, una tenda di supporto tecnico, oltre a un gruppo elettrogeno con torre faro.

Nelle prossime ore e per tutta la durata del campo verrà attivato un servizio denominato "Volontario per un'ora", rivolto ai cittadini che fossero interessati a dare il proprio supporto, e che possono fornire la propria disponibilità al numero 3920810278. La tenda, già operativa, ha visto i primi richiedenti per un posto già dalle 19. Il presidio si concluderà domenica 20 gennaio e sarà operativo 24 ore su 24.

Al fine del buon svolgimento del servizio, vi è anche il supporto del mondo associativo catanese, con varie realtà che in queste ore hanno già provveduto a donare coperte e altri materiali utili all'accoglienza