Un nuovo piano per regolare il commercio in piazza Eroi D'Ungheria

Per ridare decoro ed ordine al mercato settimanale di piazza Eroi D’Ungheria serve un piano di ampliamento e regolamentazione che coinvolga gli spazi e gli slarghi delle strade limitrofe. "Oggi l’area mercatale viene enormemente penalizzata dai tantissimi irregolari - spiega Vincenzo Parisi, presidente della commissione al Bilancio - che, con le loro bancarelle, bloccano letteralmente le vie adiacenti e restringono perfino le carreggiate del viale Mario Rapisardi e di Corso Indipendenza, paralizzando di fatto la mobilità dell’intero territorio. Da qui le proteste dei residenti della zona che si ritrovano l’ingresso di casa bloccato dalla bancarella abusiva, dei commercianti regolari per la concorrenza sleale e dei pendolari che devono raggiungere il posto di lavoro".

"Non bisogna dimenticare che nei pressi di piazza Eroi D’Ungheria c’è via Palermo che collega il quartiere con l’ospedale “Garibaldi”. Anche qui si formano code chilometriche a causa della bancarella selvaggia nella parte ovest del viale Rapisardi. Ho preparato un piano per rimodulare la mappatura degli stalli del mercatino di piazza Eroi D’Ungheria puntando sull’istallazione di bagni ecologici, sul potenziamento del numero di cassonetti per la raccolta differenziata, sullo sviluppo delle zone limitrofe che restano desolatamente vuote e sul libero passaggio agli abitanti delle palazzine circostanti. Chiedo di coinvolgere le associazioni di categoria ed i comitati cittadini per sviluppare una cabina di regia che affronti,una volta per tutte, lo sviluppo della fiera nei pressi del viale Rapisardi".