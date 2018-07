Piazza Eroi d'Ungheria nel degrado: sporcizia ovunque tra bottiglie di vetro rotte

Tanti residenti segnalano angoli di questa piazza trasformati in pattumiere oppure in bagni a cielo aperto. Piazza Eroi D’Ungheria, prima luogo di ritrovo per anziani, da alcuni anni è meta fissa di vandali e teppisti. I residenti chiedono maggiori controlli per ridare decoro a questa piazza che vive ormai nel degrado e nella sporcizia.