Piazza Europa, lanciano sassi contro passanti: denunciato un minorenne

Nella serata di ieri, un minorenne è stato denunciato per getto pericoloso di cose. I poliziotti sono intervenuti nel tardo pomeriggio in piazza Europa, dov’era stato segnalato un gruppo di minorenni intento a lanciare sassi ai passanti. Sul posto, gli agenti hanno sorpreso un giovane intento a lanciare una pietra in direzione di via Ruggero Lauria, senza, tuttavia, arrecare alcun danno a persone o cose. Il giovane è stato bloccato e, una volta portato in Questura, indagato presso il Tribunale per i Minorenni. E' stato affidato alla madre per una maggiore vigilanza.