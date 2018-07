Piazza Machiavelli, prova a rubare un'auto: arrestato

Gli agenti delle volanti hanno arrestato per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficale Salvatore Accardi, catanese, 39enne. I poliziottia seguito di una segnalazione giunta in sala operativa si sono subito recati nei pressi di piazza Machiavelli, dove hanno individuato un individuo che stava tentando di rubare una fiat Panda di colore bianco.

Il soggetto è stato immediatamente bloccato e condotto in Questura ma, una volta sceso dall’auto di servizio, ha tentato la fuga, ponendo resistenza e causando lesioni ai poliziotti, giudicate guaribili in sette giorni. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pm sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.