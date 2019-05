Cibali, degrado e incuria in piazza Ettore Majorana

I consiglieri di opposizione Mirko Giacone della quarta circoscrizione e Giuseppe Ragusa hanno effettuato una visita itinerante per constatare il degrado della piazza Majorana a Cibali.

“Avevamo riqualificato questi spazi e iniziato una serie di eventi - dichiara Giacone - come il trofeo di calcio in onore del carabiniere Majorana. L’assenza di questa amministrazione è ben percepibile dallo stato in cui versano le strutture sportive della città. Chiedo al presidente della terza commissione circoscrizionale di attivarsi per avere riscontri da parte dell’assessore Parisi.