Cartelloni pubblicitari elettorali divelti dal vento in piazza dei Martiri

Brusco calo delle temperature questa mattina nella provincia etnea, accompagnato da un forte vento che sta creando qualche disagio. In piazza dei Martiri, ad esempio, divelti alcuni cartelloni pubblicitari che hanno invaso parte della carreggiata. Si tratta di installazioni poste sul marciapiede per le imminenti elezioni elettorali. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per monitorare la situazione in attesa che ne venga ripristinata la sicurezza. A lavoro già gli operai comunali.