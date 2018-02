Piazza Pietro Lupo, algerino si scaglia contro la polizia: fermato

La notte scorsa, le volanti della polizia in piazza Pietro Lupo, hanno controllato un extracomunitario C.H. (classe ’84) di nazionalità algerina ed irregolare sul Territorio Nazionale.

Al momento del controllo, l'uomo è andato in escandescenza opponendo resistenza nei confronti degli operatori di polizia e urlando frasi offensive e reiterate minacce di morte.

E' stato accompagnato presso la Questura e, dopo gli adempimenti di rito, denunciato, in stato di libertà, all’Autorità giudiziaria competente per i reati di resistenza, violenza e minacce aggravate a Pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti relativi alla verifica circa la posizione dello straniero sul Territorio dello Stato.