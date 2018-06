Piazza Santa Maria di Gesù, deruba un'anziana: arrestato borseggiatore

I carabinieri di Catania hanno arrestato un catanese di 59 anni, già con precedenti penali, ritenuto responsabile di furto aggravato. La donna si era recata in farmacia a ritirare dei medicinali quando è stata adocchiata dal ladro che, approfittando della fila, le ha sfilato con estrema abilità dalla borsa il portamonete contenente 120 euro.

Per fortuna, uno dei clienti in fila si è accorto della manovra e senza farsene accorgere ha chiamato il 112 consentendo in pochi minuti l’intervento di due “gazzelle”. I militari intervenuti sono riusciti a bloccare il ladro ad una cinquantina di metri dalla farmacia, mentre tentava di far perdere le proprie tracce e con in tasca il borsellino rubato poco prima alla signora. La refurtiva è stata restituita alla pensionata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari.