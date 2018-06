Rubano uno scooter in piazza Santa Maria di Gesù: arrestati due minorenni

Due catanesi di 16 e 17 anni, responsabili di furto aggravato in concorso sono stati arrestati dai carabinieri di piazza Dante. Beccati dagli uomini del nucleo operativo a bordo di uno scooter Kymco forzato e rubato poco prima in piazza Santa Maria di Gesù i due giovanissimi ladri, appena notati i carabinieri hanno provato a fuggire. Ne è scaturito un articolato inseguimento terminato in via Fabio Filzi, luogo in cui sono stati bloccati ed ammanettati.

Sotto il sellino dello scooter i carabinieri hanno trovato e sequestrato gli arnesi (grimaldelli, pinze e chiave inglese) utilizzati dai malviventi per manomettere il bloccasterzo e rubare il motociclo. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, una studentessa catanese, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al centro di prima accoglienza per minori di Catania.