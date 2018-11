Piazza Università: grande festa dei bambini delle scuole comunali

Piazza Università ha ospitato il colorato e vociante mondo delle Scuole dell’ Infanzia comunali che hanno festeggiato stamani la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla presenza del sindaco Salvo Pogliese. La grande festa ha celebrato il 29^ anno della Convenzione Onu, il trattato internazionale sui diritti umani più ratificato di sempre, e vi ha preso parte una folta rappresentanza dei circa 1400 che frequentano le Scuole comunali dell’Infanzia, dislocate in tutto il territorio urbano. Per l’intera mattinata i piccoli alunni insieme ai genitori, agli insegnanti e ai rappresentanti della scuola, si sono immersi in attività di gioco, didattiche e creative che si sono svolte in angoli diversi della piazza, curati da creativi esperti del linguaggio accessibile ai più piccini.