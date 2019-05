In piazza Università la finale del talent show per rifugiati

La Rete del Rifugiato di Catania, un'unione di associazioni e comunità straniere impegnate nell'accoglienza e nel supporto a migranti e rifugiati nel territorio di Catania, ha lanciato il via libera alle candidature per il “Refugee's got talent”. Un evento che punta alla scoperta e alla promozione di talenti, combinando esibizioni artistiche, riflessione e sensibilizzazione. La finalissima si terrà, assieme ad altri momenti di testimonianza e spettacolo, il prossimo 21 Giugno 2019, a partire dalle ore 20, in piazza Università a Catania, nel corso dell'evento etneo dedicato alla Giornata mondiale del Rifugiato. Il talent show è aperto a rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di qualunque tipo di protezione e anche ai migranti e agli italiani che, nelle loro performance, trattino i temi del diritto d'asilo e dell'accoglienza.