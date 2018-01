Picanello, arrestati due spacciatori in via Maria Gianni

Ancora arresti per droga nel quartiere di Picanello. ieri sera i carabinieri del nucleo operativo hanno fermato il 55enne Riccardo Giustolisi e il 32enne Salvatore Piacente, entrambi catanesi per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della squadra “Lupi”, in servizio antidroga nel popoloso quartiere hanno notato i due all'incrocio tra via Tartini e Maria Gianni parlare con un cliente e poi allontanarsi per recuperare le dosi in una scatola di latta nascosta sotto un grande albero.

Per verificare che quelle consegnate fossero realmente delle dosi di sostanza stupefacente i militari hanno seguito e fermato in via Regina Margherita uno degli acquirenti che nascondeva negli slip tre dosi di marijuana appena comprate dai due pusher.

A quel punto i carabinieri hanno fermato gli spacciatori, trovando dentro la scatola 40 dosi di marijuana. Il 55enne nascondeva nella tasca euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga. I due, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.