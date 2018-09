Picanello, spaccia marijuana in via Martucci: arrestato 32enne

I Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 32enne catanese Sebastiano Massimino per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante uno dei tanti servizi antidroga svolti nel popoloso quartiere di Picanello, gli uomini del nucleo operativo dopo un brevissimo servizio di osservazione, sono intervenuti sorprendendo il reo mentre cedeva la dose di droga in cambio di denaro al cliente di turno. Perquisito sul posto, il pusher è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana, nonché di 70 euro in contanti, incassate dalla precedente vendita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato ai domiciliari.