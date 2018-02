Controlli nei quartieri, cavallo maltrattato a Picanello: tre denunciati

A Picanello, in via Galatioto la polizia durante un controllo del territorio, ha notato un calesse trainato da un puledro con a bordo un giovane che, con le redini in mano, lo conduceva ad alta velocità, mentre a fianco c'erano due giovani a bordo di uno scooter legato con una corda al cavallo, in evidente stato di sofferenza.

Gli agenti hanno fatto accostare il calesse e identificato tre individui, tutti e tre con precedenti penali, che sono stati indagati per maltrattamenti sugli animali. Il cavallo è stato immediatamente messo in sicurezza ed è stato intimato al proprietario di ricondurlo in un luogo idoneo; i tre soggetti hanno ammesso le proprie responsabilità aggiungendo che, in realtà, volevano solo far passeggiare l'animale.