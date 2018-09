Picanello, fuggono in moto lanciando la cocaina e una pistola

In via Riccardo Casalaina a Catania, nel corso di un servizio anticrimine svolto nel quartiere Picanello i carabinieri hanno notato due persone, con il volto parzialmente coperto da copricapi, che, a bordo di un motociclo con la targa celata da una busta di plastica di colore scuro, giravano con fare sospetto nella zona.

Vedendo i militari, i due, prima di fuggire e far perdere le proprie tracce, hanno lanciato per strada un involucro che, recuperato dai militari, conteneva: una pistola semiautomatica cal. 7,65 con la matricola abrasa, colpo in canna e serbatoio contenente 5 colpi. Una bustina di plastica termosaldata contenente 10 grammi di cocaina. L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta agli esami tecno-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.