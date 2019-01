Picanello, nascondeva la droga nel rubinetto di casa, arrestato

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese Mario Narduzzi (classe 1979) per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato un servizio di controllo nel quartiere di Picanello dove, insieme a personale dell’UP.G.S.P., ha arrestato l’uomo, già con precedenti specifici per spaccio di droga. A seguito di attività di osservazione, i poliziotti sono riusciti ad entrare, a sorpresa, nell’abitazione dell’arrestato, ed effettuando una meticolosa perquisizione domiciliare, all’interno di una maniglia di un rubinetto idraulico (per aprire e chiudere la mandata di acqua nella casa), è stata trovata cocaina e, una dose delle stessa sostanza, già predisposta ed ermeticamente sigillata. All’interno dell’abitazione è stata anche trovato altro stupefacente del tipo marijuana, materiale per confezionamento e l’attrezzatura necessaria per il “taglio” dello stupefacente. Le difficoltà operative, dell’operazione di Polizia, sono state determinate dal fatto che Narduzzi aveva nascosto sulla pubblica via una telecamera collegata al televisore di casa sua.