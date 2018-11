Picanello, occupano abusivamente il suolo pubblico: denunciati due commercianti

Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno eseguito controlli straordinari vperprevenire e reprimere il dilagante fenomeno dell’occupazione abusiva di strade pubbliche e marciapiedi da parte di alcuni commercianti, abusivi e non, che creano seri problemi di viabilità intralciando anche il regolare transito dei pedoni. Durante i controlli effettuati in via Duca degli Abbruzzi e via Caduti del lavoro, zone note per questo fenomeno, sono stati trovati molti negozi di casalinghi, che occupavano significativi tratti di marciapiede, rendendo il passaggio pedonale totalmente non fruibile, costringendo anziani e mamme con i passeggini a camminare sulla strada.

Per questi motivi, sono stati indagati in stato di libertà due titolari di esercizi commerciali per i reati di invasione di terreni e vie pubbliche; uno dei due commercianti, aveva occupato per tanti anni perfino 30 metri di suolo pubblico. In entrambi i casi, i commercianti hanno dichiarato di essere consapevoli del disagio apportato per anni ai pedoni, però, hanno sempre continuato a esporre la merce perché così facendo incrementavano le vendite.