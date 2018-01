In un bunker ricavato nelle fondamenta di un palazzo a Picanello, il cui ingresso era nascosto da una porta in metallo ad apertura scorrevole, la polizia ha trovato 10 sacchi in plastica e 2 borsoni contenenti 125 kg di marijuana e altre 13 confezioni dal peso complessivo di 16 kg celati all’interno di un frigorifero in disuso