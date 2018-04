Picanello, spaccia marijuana in strada: arrestato 22enne

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Gioacchino Sparti, poerdetenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera nel corso di mirato servizio indirizzato al contrasto del traffico di droga, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale e dei luoghi dove il pusher era stato notato muoversi con frequenza, consentendo il ritrovamento e sequestro di: 90 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di grammi 180, 89 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute guadagno dell’attività illecita. L’arrestato è stato posto a domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.