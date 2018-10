Picanello, controlli antidroga: 14enne spaccia marijuana in strada

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno effettuato accurati controlli nel quartiere Picanello dove un giovane di 14 anni è stato sorpreso a spacciare marijuana. Il ragazzo, alla vista degli agenti, è scappato in bicicletta per essere, in breve tempo riacciuffato e condotto negli uffici di polizia. La madre del giovane pusher è alla quale il ragazzo è stato riaffidato è stata convocata in questura,il tutto è stato comunicato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori e ai Servizi Sociali, allo scopo del recupero sociale del minore.

Per quanto attien e “i clienti” dello spacciatore, si sono rivelati tutti minorenni, addirittura di 15 o 16 anni: anche per essi sono stati convocati i genitori e sono stati segnalati alla Prefettura. Nella stessa giornata, e sempre negli stessi luoghi, è stato indagato in stato di libertà e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane, già con precedenti penali specifici, per avere ceduto marjuana a due ragazze. Anche in questo caso, le due ragazze, responsabili di uso personale di sostanze stupefacenti, sono state segnalate alla Prefettura. Infine, in località San Giovanni La Punta, 4 giovani sono stati fermati e segnalati per uso personale di marjuana.