Picanello, spacciano droga in strada: arrestati, uno è minorenne

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il catanese Filippo Puglisi 24enne ed un minorenne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere di Picanello hanno osservato i due che, all’angolo tra via Vezzosi e Via Timoleone, cedevano droga a degli occasionali acquirenti.

L’immediato intervento dei militari e la perquisizione ha consentito di trovare addosso ai due soggetti circa 30 grammi di marijuana suddivisa in 15 involucri e la somma di 210 euro guadagno dell’attività illecita.